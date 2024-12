Cinema in sala 2024, 494 milioni incassi e 70 milioni presenze

In un mercato post-pandemico tornato per il secondo anno alla normalità i cinema hanno registrato nel 2024 un incasso complessivo di circa 493.9 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 69.7 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un risultato in linea con il 2023 (-0,4% incassi e -1,3% presenze), nonostante l'offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi dello scorso anno e la forte competizione dei grandi eventi sportivi durate l'estate, che conferma la ritrovata solidità del mercato nel percorso di crescita e recupero dagli anni della pandemia. È un primo bilancio dell'anno stilato da Cinetel.

Da sottolineare il fondamentale risultato della stagione estiva, la migliore di sempre in termini di incassi nel trimestre giugno-agosto grazie all'offerta e alle attività di comunicazione e promozione realizzate, e l'importante coda di fine anno del Natale (+28% circa rispetto al 2023 di cui il 45% da film di produzione nazionale) che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Nel complesso l'anno ha registrato 7 mesi su 12 con valori superiori al 2023.

Sempre significativa la produzione italiana che conferma già il ritorno in termini di box office ai valori dello scorso decennio. Le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, hanno registrato un incasso di circa 121 milioni di euro per un numero di ingressi pari a circa 17.8 milioni di biglietti venduti ed una quota sul totale delle presenze di circa il 25,6%. Si tratta di un valore in linea con il 2023 (25,9%), superiore alla media del triennio 2017-2019 (21%) e soprattutto vicino alla media dell'intero decennio 2010-2019 (27,1%).

Nella Top 3 dei film di produzione italiana, "Il ragazzo dai pantaloni rosa" (9 milioni di euro d'incasso), "Parthenope" (7.5 milioni) e "Un mondo a parte" (7.3 milioni). I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati "Inside Out 2" (46.5 milioni d'incasso), "Oceania 2" (19.4 milioni) e "Deadpool & Wolverine" (18 milioni).

I dati e le analisi complete verranno diffusi e commentati nel corso della conferenza stampa Cinetel che si terrà il 9 gennaio alle 11 al The Space Cinema Moderno (sala 3) a Roma.





