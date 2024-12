Autostrate: aumento dell'1,8% sui 2.800 km di Aspi

Scatta domani un aumento dell'1,8%, che corrisponde al tasso programmato di inflazione per il 2025, dei pedaggi sui 2.800 chilometri di Autostrade per l'Italia.

Aumentano i pedaggi anche sulla Napoli-Pompei-Salerno (dell'1,677%) mentre non ci saranno adeguamenti sulle altre 22 società concessionarie autostradali. Lo rende noto il Mit che in una nota nel quale evidenzia "nessuna stangata" e non spiega che, senza la decisione di attuare sconti all'utenza, l'aumento sarebbe stato del 3%.



