Corea del Sud, 'ispezioni speciali' su tutti i Boeing 737-800

La Corea del Sud ha annunciato oggi che sta prendendo in considerazione "ispezioni speciali" su tutti gli aerei Boeing 737-800 operanti nel Paese asiatico, dopo la morte ieri di 179 persone nello schianto di un volo dello stesso modello.

In totale "101 aerei B737-800 operano attualmente in Corea del Sud. Pertanto stiamo esaminando le opzioni per condurre ispezioni speciali" su questi modelli, ha detto ai giornalisti il capo dell'ufficio responsabile dell'aviazione per il Ministero dei Trasporti sudcoreano Joo Jong-wan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA