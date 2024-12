Clima, 351 eventi estremi nel 2024, sei volte di più in 10 anni

Siccità prolungata da una parte, esondazioni e piogge intense dall'altro: l'Italia è sempre più sotto scacco della crisi climatica. Nel 2024, e per il terzo anno consecutivo, sono stati oltre 300 gli eventi meteo estremi che hanno colpito la Penisola, arrivando quota 351. Un numero in costante crescita negli ultimi dieci anni: nel 2024 gli eventi estremi sono stati quasi sei volte più dei 60 del 2015, segnando un +485%. Sono i dati dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato con il Gruppo Unipol, che vede l'Emilia-Romagna come la regione più martoriata, seguita da Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte. Il rapporto contiene poi un focus sui trasporti: 22 sono stati gli eventi meteo estremi con danni e sospensioni a treni e trasporto pubblico locale



