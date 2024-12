Calcio, Fonseca: il Milan mi ha esonerato

"Sì, è vero: sono uscito dal Milan.

E' la vita. La mia coscienza è calma. Ho fatto tutto il possibile": lo dice con un sorriso amaro Paulo Fonseca mentre esce in macchina da San Siro, confermando di essere stato esonerato dai dirigenti rossoneri.

Il club non ha ancora ufficializzato l'addio. L'ad Giorgio Furlani e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic avrebbero avuto un colloquio col tecnico dopo il pari contro la Roma e comunicato l'esonero. Sono attesi nelle prossime ore gli annunci ufficiali e quindi anche l'ingaggio di Sergio Conceiçao, atteso già oggi a Milano per poi partire domani con la squadra per la Supercoppa in Arabia Saudita.



