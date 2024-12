Borsa: Milano +12,6% nel 2024, in luce Mps e Bper

Ultima seduta dell'anno poco mossa per la Borsa di Milano che segna un +0,07% e chiude l'anno con il Ftse Mib a 34.186 punti e un rialzo che, per il 2024, è del 12,6 per cento.

Svetta Mps che archivia la seduta a +2,34% e segna nell'anno un +123,4% seguita da Bper (+1,4% nell'ultima chiusura, +102,7 nell'anno).

Tra gli altri ben comprate Hera (+1,18%), Eni (+1,05%), Unipol (+1,01%) che nell'anno sale più di altri (+133%) .

Maglia nera del listino è St (-1,6%) che archivia anche il 2024 in negativo (-46,89%). Vendite poi su Interpump (-1,16%), Buzzi (-1%).



