Targa abusiva per Acca Larentia,appelli contro adunata

Una targa firmata 'i camerati' per ricordare Stefano Recchioni, uno dei tre militanti di destra uccisi nella strage di Acca Larentia a Roma nel 1978. A pochi giorni dall'annuale commemorazione del 7 gennaio il clima comincia ad essere teso e ci sono appelli al Viminale per vietare la manifestazione. Lo scorso anno per il ricordo delle tre vittime furono fatti saluti romani, episodio per il quale 31 militanti di Casapound ora rischiano il processo.

Il Pd romano, per voce del segretario Enzo Foschi, ha subito chiesto al Campidoglio di rimuovere la targa definendola "ennesima provocazione fascista". La targa è spuntata la scorsa notte in una via vicina a via Acca Larentia, che nel '78 ospitava una sede dell'Msi davanti alla quale in un agguato morirono Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi a colpi di pistola. Recchioni invece morì nel corso di scontri seguiti al duplice omicidio. Foschi chiede anche al Viminale "di vietare lo scempio dei saluti romani ad Acca Larentia", riferendosi proprio al 'presente' dello scorso anno.

Un appello reiterato anche dall'Anpi che ha chiesto a Piantedosi "di vietare il raduno fascista di Acca Larentia e mettere fuori legge le organizzazioni fasciste".

Intanto sui social già da giorni l'associazione Acca Larentia rinnova l'invito alla commemorazione del 7 gennaio pubblicando una locandina con scritto 'Presente' e aggiungendo: "Per tutti i camerati caduti. Esserci è un dovere".

Lo scorso anno il ricordo dei tre militanti di destra morti nel 1978 fu seguito da polemiche dopo il saluto del 'presente' con corredo di saluti romani.



