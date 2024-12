Lavrov, pronti a schierare missili a corto e medio raggio

Mosca eliminerà la proposta di moratoria sullo spiegamento di missili a corto e medio raggio.

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista a Ria Novosti. "Stiamo valutando la situazione sulla base di un'analisi delle azioni destabilizzanti di Usa e Nato nella sfera strategica e, di conseguenza, dell'evoluzione delle minacce che ne derivano", ha detto. "Oggi è chiaro che la nostra moratoria sullo spiegamento di missili nucleari a corto e medio raggio non è più praticabile e dovrà essere abbandonata poiché gli Usa hanno schierato tali armi in varie regioni del mondo, ignorando con arroganza gli avvertimenti di Russia e Cina".

Nel 2019 gli Usa si sono ritirati dal trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) sulla distruzione dei missili nucleari a medio e corto raggio, firmato nel 1987 dai presidenti americano, Ronald Reagan, e sovietico, Mikhail Gorbaciov. Mosca aveva detto che non avrebbe comunque dispiegato tali vettori se gli Usa non lo avessero fatto per primi.



