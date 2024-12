Corea del Sud, sono almeno 85 i morti nello schianto aereo

E' salito ad almeno 85 morti il bilancio delle vittime dello schianto aereo avvenuto questa mattina in uno scalo della Corea del Sud. Lo riporta l'agenzia di stampa Yonhap, citando i soccorritori. Due persone sono state tratte in salvo finora. E i vigili del fuoco che stanno operando sul luogo dell'incidente temono che non ci siano altri superstiti tra le 181 persone che erano a bordo.

La compagnia aerea sudcoreana low cost Jeju Air si è scusata e ha promesso di fare tutto il possibile per prestare aiuto.

"Noi della Jeju Air faremo tutto il possibile per rispondere a questo incidente. Chiniamo la testa chiedendo scusa a tutti coloro che sono stati danneggiati", ha affermato Jeju Air in una dichiarazione pubblicata sui suoi canali social.



