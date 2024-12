Cdm: Ljutic vince slalom Semmering, nessuna azzurra al traguardo

Ultima gara del 2024 della coppa del mondo femminile, lo slalom speciale di Semmering è stato vinto dalla slovena Zrinka Ljutic - venti anni e primo successo in carriera con davanti un certo grande futuro - in 1.43.33. Con lei sul podio la tedesca Lena Duerr (1.45.08) e l'austriaca Katharina Liensberger (1.45.18). Per l'Italia nessuna azzurra in classifica visto che l'unica classificata per la seconda manche, la trentina Martina Peterlini che era 11/a, è finita fuori nella discesa decisiva.

Con questo risultato, l'azzurra Federica Brignone - che in questa stagione non ha ancora gareggiato in slalom speciale - dopo sole 24 ore ha perso il pettorale rosso di leader della classifica generale conquistato ieri con la vittoria in gigante.

E lo ha riconsegnato alla svizzera Camille Rast - oggi quarta - che detiene anche quello di speciale.

Nel 2025 il primo appuntamento è in Slovenia, a Kranjska Gora, con lo slalom gigante del 4 gennaio. Un'altra occasione per Brignone ma pure per Sofia Goggia che tornerà in pista anche in questa disciplina.



