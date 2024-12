Rai, nel 2024 si rafforza la leadership ascolti nel prime time

È un'offerta variegata, tra sport, musica del Festival di Sanremo, grande fiction quella che consente alle reti generaliste Rai di rafforzare e confermare nettamente la propria supremazia negli ascolti del prime time nel 2024: uno share complessivo del 32,5% e 6 milioni 210mila spettatori, con un incremento medio dello 0.7% e 163mila spettatori rispetto al 2023. A tracciare il bilancio dei dati Auditel dell'anno è una nota di Viale Mazzini.

Da segnalare, in particolare, l'ulteriore aumento di Rai 1 che, nel prime time, si conferma come la rete più vista con una media di 4 milioni 175mila telespettatori e uno share del 21,9%, crescendo - rispetto al 2023 - di 300mila spettatori dell'1,5% di share. Significativo, inoltre, il notevole incremento del pubblico tra i 25 e i 54 anni, passato in un anno dal 29.7% di share al 31.4%.

Risultati complessivi - sottolinea ancora la Rai - resi possibili dai grandi ascolti degli eventi sportivi, del Festival di Sanremo, delle fiction e di programmi che hanno consolidato il proprio successo come Ballando con le stelle, Affari tuoi, The Voice Senior e The Voice Kids.

In particolare, i primi quattro programmi più visti dell'anno sono stati la serata finale del Festival (con lo share record del 75,1%), l'incontro del Campionato Europeo di Calcio Croazia - Italia, il PrimaFestival del 10 febbraio, la partita di Nations League Italia-Francia. Nella top ten, anche Affari Tuoi, la finale di Europa League tra Atalanta e Bayern Leverkusen e la fiction Doc. Nelle tue mani; nella top 20 sono sedici i programmi del servizio pubblico.

Le reti generaliste Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3) conquistano, inoltre, anche l'intera giornata nel confronto omogeneo con le generaliste del principale concorrente con uno share medio del 30,2%.

Da segnalare, inoltre, l'ottima performance di RaiPlay, ricca di 6.900 titoli (quasi il doppio dell'offerta digital della Bbc), di cui 406 original, con 22,6 milioni di utenti unici registrati e 18,5 milioni di utenti attivi (più 5% rispetto al 2023), il 41% dei quali nella fascia under 35. Per quanto riguarda le ore di visione, sono state 657 milioni, con un più 19% rispetto all'anno precedente (dato aggiornato al 31/11/2024).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA