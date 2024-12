Israele, donna 80enne uccisa a coltellate a Herzliya

A Herzliya, città costiera israeliana, una donna di circa 80 anni, gravemente ferita in un attacco terroristico a coltellate, è deceduta, come annunciato dall'Ichilov Medical Center di Tel Aviv. Lo scrive il Times of Israel.

L'ospedale ha riferito che la donna è stata accoltellata più volte e il decesso è stato dichiarato al suo arrivo presso la struttura ospedaliera di Tel Aviv.

L'aggressore è stato colpito con armi da fuoco dalle guardie di sicurezza ed è stato successivamente arrestato dalla polizia.





