"La Francia ha contattato più volte la Russia attraverso canali riservati offrendo di stabilire un dialogo sull'Ucraina, senza coinvolgere Kiev": lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, citato dall'agenzia Tass. "Ad esempio, le nostre controparti francesi ci hanno contattato più volte tramite canali privati, proponendo di assistere e facilitare il dialogo sulla questione ucraina. È interessante notare che queste proposte spesso hanno escluso l'Ucraina stessa, apparentemente contraddicendo il principio spesso ripetuto dall'Occidente, secondo cui "nulla sull'Ucraina dovrebbe essere deciso senza l'Ucraina".

Lavrov, che ha parlato ala stampa russa e straniera, ha anche detto che Mosca "non ha posto alcuna precondizione per i colloqui sulla soluzione del conflitto in Ucraina", insiste affinché "gli accordi già conclusi vengano attuati", ma ha aggiunto che "un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili". Il capo della diplomazia russa ha invitato gli Stati Uniti a "fare il primo passo per ristabilire i contatti tagliati da Washington dopo la 'operazione speciale'" in Ucraina e ha detto di confidare nel fatto che la futura amministrazione Trump "comprenda le ragioni che hanno portato al conflitto" ucraino.



