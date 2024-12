Idf, 'operazione in Cisgiordania, 7 palestinesi uccisi'

L'esercito israeliano afferma di aver concluso un'operazione antiterrorismo di due giorni a Tulkarem, in Cisgiordania, durante la quale sono stati uccisi "sette miliziani armati palestinesi". Fra i morti, scrive il Times of Israel, citando l'Idf, "c'erano diversi membri importanti di un gruppo terroristico locale". Israele afferma che l'operazione è stata compiuta anche con droni e che sono stati sequestrati armi ed esplosivi e compiuti diversi arresti di sospetti.

L'agenzia palestinese Wafa afferma che in totale 9 persone sono state uccise nell'operazione in Cisgiordania e parla di "un uomo di 25 anni" ucciso ieri sera nella sua abitazione assediata dai militari israeliani a Tulkarem, il cui corpo è stato poi portato via dai soldati.



