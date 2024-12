Aereo azero caduto, media russi: forse colpito da missile Mosca

Media russi indipendenti sostengono che l'aereo dell'Azerbaijan Airlines precipitato ieri in Kazakistan potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra-aria delle forze di Mosca. Ipotesi che viene rilanciata anche dai media ucraini.

Il potenziale utilizzo di sistemi di difesa aerea sarebbe in linea con diversi resoconti secondo i quali la Cecenia è stata attaccata da droni la mattina del 25 dicembre. Secondo il media indipendente russo Meduza, le immagini dell'aereo azero caduto mostrano tracce compatibili con quelle di un grande impatto da missile sulla sezione di coda del velivolo. Alcuni sopravvissuti hanno inoltre raccontato di aver sentito un'esplosione mentre l'aereo era in volo.

La scatola nera del velivolo è stata intanto recuperata dal luogo dell'incidente e presto sarà analizzata, secondo i media azeri. L'ultimo bilancio è di almeno 38 morti e circa 30 sopravvissuti. A bordo dell'aereo c'erano 62 passeggeri e 5 membri d'equipaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA