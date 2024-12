Media, 'Hamas non ha fornito la lista degli ostaggi da liberare'

Israele non ha ancora ricevuto da Hamas la lista degli ostaggi vivi e morti che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo per il cessate il fuoco. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan, ripresa anche da Times of Israel.

Secondo il quotidiano Israel Hayom, inoltre, Hamas sta facendo marcia indietro rispetto alle posizioni più morbide delle ultime settimane. "Hamas sta effettivamente facendo marcia indietro rispetto all'ammorbidimento che ha portato alla ripresa dei colloqui, e sta ancora una volta chiedendo l'impegno di Israele a porre fine alla guerra" nell'ultima fase di accordo "come condizione per l'attuazione della prima", ha detto al giornale un alto funzionario anonimo.

Ieri l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha annunciato il rientro della squadra negoziale dal Qatar per "deliberazioni interne in Israele in merito alla continuazione dei negoziati"



