Credendino sul Vespucci per la vigilia, 'impresa straordinaria'

"L'Amerigo Vespucci sta compiendo un'impresa straordinaria". Sono le parole con cui il capo di Stato maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino, ha voluto salutare personalmente l'equipaggio della nave scuola ad Abu Dhabi, 31/ma tappa del tour mondiale.

"E' il sistema Paese che si è mosso - ha continuato -.

L'intuizione del ministro Crosetto di usare questa campagna per fare il giro del mondo dell'Italia si è rivelata un successo.

Grazie anche a Difesa Servizi abbiamo portato l'italianità in giro per il mondo su nave Vespucci e con nave Vespucci". "A bordo si respira voglia di stare insieme - ha sottolineato -. Il Natale e le feste sono momenti che l'equipaggio sentono molto.

Anche perché alcuni di loro non vedevano i familiari da diversi mesi. Ci sono persone che sono partite col Vespucci a luglio 2023 e sono in mare da un anno e mezzo".

L'ammiraglio ha approfittato della visita a bordo nel giorno della vigilia di Natale per registrare anche un messaggio di auguri social da parte della Marina Militare. "Ho il privilegio di essere a bordo su nave Vespucci - le sue parole -. Da qui, a tutto il grande equipaggio della Marina buon Natale".



