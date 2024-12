La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo la traiettoria rialzista degli indici azionari statunitensi, con la tecnologia ancora sugli scudi, in un contesto di scambi ridotti in concomitanza con le festività natalizie.

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,26% a quota 39,140.11, aggiungendo 103 punti. Sul mercato delle valute lo yen è poco variato, sul dollaro poco sopra a 157 e sull'euro a 163,30.



