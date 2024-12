Turchia, 25mila rientrati in Siria dopo la caduta di Assad

Oltre 25mila siriani fuggiti in Turchia dopo la guerra civile sono tornati in Siria nelle ultime due settimane, dopo la caduta di Bashar Al Assad. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, in un'intervista con Anadolu, dove ha aggiunto che dal 2017 sono oltre 763mila i siriani rientrati nel loro Paese mentre sono 2.920.119 quelli che vivono in Turchia sotto protezione temporanea. Dal primo gennaio al primo luglio del 2025, una persona per ogni famiglia di rifugiati siriani in Turchia avrà il diritto di rientrare in Siria e di tornare per tre volte in territorio turco per preparare il rimpatrio, ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA