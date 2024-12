"Non appena avrò giurato chiederò al Dipartimento di Giustizia di applicare la pena di morte" per i criminali violenti per "proteggere le famiglie americane.

Torneremo a essere un Paese di legge e ordine". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth all'indomani della decisione di Joe Biden di commutare la pena capitale federale per 37 detenuti.



