Nave cargo russa alla deriva nel Mediterraneo, 'è affondata'

La nave cargo russa 'Ursa Major', inviata da Mosca per evacuare armi ed equipaggiamenti dalla Siria, ha subito un guasto al tubo del carburante del motore principale e sta andando alla deriva nel Mediterraneo al largo della Spagna. Lo riportano i siti web di monitoraggio marittimo.

Secondo altre fonti non confermate l'incidente avrebbe causato un'esplosione a bordo e l'imbarcazione sarebbe già affondata, con un almeno due marinai che risultano dispersi.

L'intelligence militare ucraina Hur parla da parte sua di una nave mercantile russa 'Sparta' inviata in Siria che si trovava alla deriva vicino alla costa del Portogallo.



