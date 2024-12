Media, 'due giornalisti uccisi ad Haiti'

PORT-AU-PRINCE, 24 DIC - Due giornalisti sono stati uccisi oggi in una sparatoria provocata da gang mentre stavano seguendo la riapertura di un ospedale nel centro della città di Port-au-Prince, la capitale haitiana. "Markenzy Nathoux e Jimmy Jean sono stati uccisi questo martedì 24 dicembre durante l'attacco dei banditi della coalizione +Viv ansanm+ (Vivere Insieme) in occasione della riapertura dell'ospedale Hueh (Ospedale dell'Università dello "Stato di Haiti)", lo riferisce il portavoce dell'Online Media Collective (Cmel), aggiungendo che altri giornalisti sono feriti e sono ricoverati in un altro ospedale pubblico.



