Ciclone a Mayotte, il bilancio sale a 39 morti

Il bilancio delle vittime del ciclone Chido a Mayotte ammonta ora a 39 morti, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal prefetto dell'arcipelago francese situato nell'Oceano Indiano.

In un comunicato non viene specificato il numero totale dei feriti registrati dopo il passaggio del ciclone che ha devastato più di 10 giorni fa questo arcipelago francese nell'Oceano Indiano, specificando solo che "la missione per identificare le vittime del ciclone continua il suo lavoro".



