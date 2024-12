Cargo russo affonda nel Mediterraneo, 'esplosione ai motori'

La nave cargo russa Ursa Major, che sarebbe stata inviata da Mosca per evacuare armi ed equipaggiamenti dalla Siria, è affondata al largo del Mediterraneo "per un'esplosione in sala macchine". Lo ha detto l'unità di crisi del ministero degli Esteri russo in un comunicato citato dalla Tass.

"La nave cargo russa Ursa Major, di proprietà della compagnia SK-Yug, è affondata nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo dopo un'esplosione avvenuta nella sala macchine.

Quattordici dei 16 membri dell'equipaggio (tutti cittadini russi) sono stati tratti in salvo e portati al porto di Cartagena nella regione spagnola di Murcia dal servizio di soccorso", si legge nella nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA