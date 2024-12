Borsa: Milano invariata, corre Leonardo, giù Buzzi e Stellantis

Si mantiene in parità Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib invariato a 33.765 punti. Si assesta a 116,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in rialzo di 2,1 punti al 3,46% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,29%.

Prosegue la corsa solitaria di Leonardo (+2%), insieme al resto del comparto della difesa dopo l'ennesima richiesta del futuro presidente Usa Donald Trump all'Europa di aumentare le spese militari. Seguono Amplifon (+1,69%), Prysmian (+1,15%), sulla scia del recente accordo con Rte, il gestore della rete elettrica francese. Acquisti anche su Inwit (+1,1%) e A2a (+0,57%), che partecipa come investitore industriale al nuovo fondo 360 Life 2 per il sostegno alle imprese innovative attive nella sostenibilità e nella transizione.

In calo, sul fronte opposto, Buzzi (-0,94%), Stellantis (-0,81%) e Pirelli (-0,36%). In ordine sparso le banche: Mediobanca sale dello 0,44%, Unicredit dello 0,24%, immobile Banco Bpm (+0,03%), deboli invece Popolare Sondrio (-0,8%), Intesa (-0,6%) ed Mps (-0,58%). Poco mosse Enel (+0,04%), Eni (-0,19%), Tim (-0,17%), Tenaris (-0,11%) e Saipem (-0,04%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA