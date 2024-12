"La discussione sulle nuove leggi sulla sicurezza non deve distrarre dal fatto che" l'attacco a "Magdeburgo non sarebbe stato possibilo senza un'immigrazione incontrollata. Lo Stato deve proteggere i cittadini attraverso una politica migratoria restrittiva e conseguenti rimpatri". Lo scrive su X la leader dell'AfD, Alice Weidel, attesa nel pomeriggio al corteo di commemorazione organizzato dal partito che prenderà il via alle 17 dalla piazza del Duomo.



