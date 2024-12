Morto a 66 anni Rey Mysterio, leggenda del wrestling

Lutto nel mondo del wrestling. E' morto all'età di 66 anni Rey Mysterio senior, leggenda dello sport da combattimento-spettacolo. Lo rendono noto i media internazionali, citando la famiglia del lottatore messicano. La causa del decesso improvviso non è stata ancora resa nota.

All'anagrafe Miguel Angel Lopez Diaz e originario di Tijuana, aveva iniziato a combattere nel 1976 e si era esibito per l'ultima volta lo scorso anno. Suo nipote Oscar Gutierrez Rubio, conosciuto come Rey Mysterio junior, continua la tradizione di famiglia nella Wwe.



