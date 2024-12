Kallas,presto idee per aumentare finanziamenti alla difesa

"Ottime discussioni con Petteri Orpo, Giorgia Meloni, Kyriakos Mitsotakis e Ulf Kristersson in Lapponia.

Eravamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa deve fare di più per difendersi e prevenire la guerra. L'anno prossimo proporremo idee a livello Ue per una maggiore cooperazione in materia di difesa, maggiori capacità e finanziamenti". Lo scrive su X l'Alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza Ue Kaja Kallas al termine del vertice Nord-Sud ospitato dalla Finlandia a Seeriselka, in Lapponia.



