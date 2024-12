Cina: 'Fermamente contrari' ai nuovi aiuti Usa per Taiwan

Pechino ha dichiarato di "opporsi fermamente" al nuovo aiuto americano da 571 milioni di dollari concesso alla difesa di Taiwan, isola soggetta alla crescente pressione militare cinese.

"Questa decisione mette seriamente a repentaglio la sovranità della Cina e i suoi interessi di sicurezza", ha affermato il Ministero degli Esteri di Pechino. La Casa Bianca ha annunciato venerdì di voler inviare "articoli e servizi" militari per "fornire assistenza a Taiwan" per 547 milioni di euro, un mese prima della fine del mandato del presidente americano Joe Biden che aveva già approvato a settembre aiuti per 567 milioni di dollari.



