Spunta spending in manovra per enti che ricevono aiuti stato

Spunta tra i commi della manovra anche una spending review per enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici "di entità significativa" (che andrà definita da un Dpcm). Su di essi gli organismi interni di controllo dovranno fare una verifica e inviare una relazione annuale al Mef. Questi soggetti "a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, "gli esercizi finanziari di riferimento sono gli anni 2022 e 2023", escluso il periodo Covid.



