Piantedosi convoca vertice sulla sicurezza dopo Magdeburgo

Anche in seguito all'attentato di ieri a Magdeburgo, a quanto si apprende, si è riunito questa mattina al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo con rappresentanti delle forze di polizia e dell'intelligence per valutare i profili di rischio in vista del Giubileo e delle prossime festività. Agli esiti della riunione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha convocato per questo pomeriggio i vertici degli apparati di sicurezza per fare un punto sulla situazione.



