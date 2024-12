Melissa Memeti vince la terza edizione di The Voice Kids

Melissa Memeti è la vincitrice della terza edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto un nuovo successo d'ascolti: con 3 milioni 715mila spettatori e una share del 24, 95% è stato il programma più visto della serata, raggiungendo un picco di ascolto del 30,54% sulla proclamazione della vincitrice.

Stagione record per The Voice Kids, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, che è stato il programma più visto del prime time del venerdì sera per 6 settimane di fila e chiude la terza edizione con una media complessiva di 3.6 milioni di spettatori medi e con una share del 23%, la più alta di sempre. The Voice Kids conferma la sua forza nel palinsesto del prime time di Rai 1 confermandosi come la produzione più vista in valori assoluti dell'autunno 2024 (eventi esclusi) e come secondo titolo più seguito in AMR della rete nell'intero 2024, dietro solo alla quarta stagione di The Voice Senior (3.639 milioni).

"Un risultato che premia un format che coniuga divertimento e spunti di riflessione incarnando perfettamente lo spirito del servizio pubblico - commenta il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Una grande festa che ha messo al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, ma soprattutto l'amore per la musica come valore condiviso e cardine del loro percorso di crescita. Grazie ad Antonella, che con la sua straordinaria empatia riesce a coinvolgere e mettere a proprio agio i giovanissimi artisti, facendo emergere la loro personalità. Un grazie sentito a tutta la squadra Rai, capitanata dalla vicedirettrice Raffaela Sallustio, a quella autorale di Freemantle a tutte le direzioni Rai coinvolte" Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Melissa Memeti, 14 anni appena compiuti, di Casoli in provincia di Chieti, che ha gareggiato nel team di Loredana Bertè. Con la sua interpretazione di "I Have Nothing" di Whitney Houston, Melissa ha conquistato il pubblico in studio che l'ha proclamata vincitrice della terza edizione di The Voice Kids.



