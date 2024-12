Macron a Mayotte, 'se non fosse Francia sareste nella m...!'

"Se non fosse Francia sareste 10.000 volte in più nella m...!". Polemiche per lo scambio tra il presidente Emmanuel Macron e un gruppo di persone che lo contestavano, nel corso della sua visita a Mayotte, l'arcipelago francese dell'Oceano indiano devastato sabato scorso dal passaggio dell'urgano Chido. Fischiato ieri dalla folla al grido di 'Macron démission' (Macron dimettiti), il capo dello Stato ha replicato ai contestatori in questo modo: "Non opponete le persone! Se opponete le persone siamo fottuti, perché siete contenti di essere in Francia. Perché se non fosse la Francia, sareste 10.000 volte in più nella merda", si è sgolato il presidente in maniche di camicia, aggiungendo: "Non c'è posto nell'Oceano Indiano dove si aiutano tanto le persone".

Il video impazza sui social network e ha suscitato commenti e critiche da parte delle opposizioni a Parigi, a cominciare dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.



