Dalle parrocchie ai marciapiedi, arriva la 'legge mancia'

Dai 100mila euro nel 2025 per la parrocchia di Santa Maria della Grotticella di Viterbo al milione ma solo nel 2027 per la ristrutturazione del teatro parrocchiale di Santa Maria Assunta di Brignano a Gera d'Adda (Bergamo). E ancora, i 100mila euro per il rifacimento del manto stradale di via Frostella a Caiazzo (Caserta) o i 400mila euro per la manutenzione delle strade rurali del comune di Orune (Nuoro) o ancora 150 mila euro al comune di Colle Brianza anche per la protezione del ciglio stradale e l'allargamento in alcuni tratti. Negli ordini del giorno alla legge di bilancio la maggioranza mette nero su bianco le proprie richieste per la cosiddetta 'legge mancia', predisposta in un comma della manovra, che stanzia 102 milioni in tre anni. Le risorse vanno destinate con specifico atto di indirizzo, come sono appunto gli odg. I fondi saranno poi assegnati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



