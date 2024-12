Confcommercio, per i regali oltre 50% va nei negozi sotto casa

Oltre la metà dei consumatori italiani preferisce fare shopping nei negozi sotto casa: 8 su 10 li preferiscono perché pensano sia giusto supportare il lavoro e l'economia locale ma anche il 69% per fare i regali in comodità senza spostarsi troppo.

Questi alcuni risultati presi dall'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format Research, sulla propensione e sui comportamenti di acquisto degli italiani in vista delle prossime festività natalizie e da Swg sulla desertificazione commerciale nelle città.

I giovani tra i 18 ei 30 anni hanno invece una spiccata propensione agli acquisti online (80,1%). Preferiscono articoli per la cura della persona e accessori digitali, mostrando interesse per prodotti innovativi e legati al lifestyle. Sono i più digitali e si affidano ai marketplace online per comodità e varietà di scelta. Le donne si dimostrano più legate alle tradizioni natalizie. Fanno più regali (80,9%) e dedicano una spesa media superiore per decorazioni e doni rispetto agli uomini. Spendono per i bisogni della famiglie, spesso a discapito del risparmio. Si distinguono anche come principali promotrici di attività benefiche (63,2%), mostrando una sensibilità sociale che influenza le loro scelte di consumo.

Prediligono prodotti per la cura della persona (63,6%), abbigliamento e decorazioni natalizie. Per gli acquisti, combinano negozi fisici e online, ma preferiscono quelli tradizionali per l'esperienza di acquisto.



