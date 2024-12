Usa, ergastolo a un prete cattolico per lo stupro di un minore

Un prete cattolico in pensione, molestatore seriale di bambini, è stato condannato all'ergastolo da una giudice del tribunale penale di New Orleans dopo che in dicembre si era dichiarato colpevole di stupro su un minore. Ma all'udienza di condanna ha taciuto rifiutando l'opportunità di scusarsi con le sue vittime. Si tratta di Lawrence Hecker, che ora ha 93 anni. Lo riferisce il Guardian.

In precedenza, nel procedimento, la vittima ha descritto il suo stupro in modo straziante. "Non lo perdono", ha detto colui che aveva circa 16 anni quando il religioso lo aggredì nel 1975 in una chiesa accanto a una scuola superiore che l'allora adolescente frequentava.

Alludendo a come i superiori di Hecker lo abbiano protetto dalle autorità di polizia per decenni, ha aggiunto: "Secondo me, l'arcidiocesi dovrebbe essere lì con lui, perché anche loro sono complici in questo".

Anche altre vittime che hanno subito abusi sessuali da parte di Hecker e che erano pronte a testimoniare al processo, scongiurato dalla dichiarazione di colpevolezza del religioso in dicembre, hanno parlato all'udienza di condanna. Tra loro uno che lo ha liquidato come "un animale".



