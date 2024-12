Uil, in 10 anni in Italia perse mille scuole

In 10 anni l'Italia ha perso circa mille scuole e nei prossimi 10 ne perderà altrettante. L'analisi è della Uil scuola: nel 2015-16 il numero delle istituzioni scolastiche era 8.846, nell'attuale sono scese a 7.981.

Estendendo il confronto, nel 2000-01 il numero delle istituzioni scolastiche ammontava a 11.592. In prospettiva, nel 2031-32, saranno 6.885. Una riduzione di circa il 40% in 30 anni. Questo dimensionamento produrrà risparmi per 88 milioni. "L'unico beneficio per il dimensionamento riguarderà le casse dello Stato, non ci sarà nessun vantaggio per docenti, alunni, genitori",dice Giuseppe D'Aprile segretario di Uil Scuola.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA