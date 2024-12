Scholz, 'sull'auto ottime reazioni, succederà qualcosa'

Sulle mie richieste sul comparto automobilistico "ricevo un ottimo riscontro. Penso che succederà qualcosa. Ecco perché è molto positivo, come ho appena detto, che il presidente della Commissione conduca questo dialogo strutturato con l'industria automobilistica". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del summit Ue.

"È importante non prendere decisioni sulla testa di coloro che ci lavorano, come dipendenti e aziende - ha spiegato -, ma piuttosto utilizzare la loro profonda conoscenza per diventare intelligenti e tenerne conto nelle proprie decisioni. Ma il fatto è che dobbiamo fare qualcosa in fretta per un settore fondamentale in Europa e ovviamente anche in Germania. E ho l'impressione che ormai tutti cerchino il modo di evitare di dover pagare sanzioni dopo la fine del 2025".



