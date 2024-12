Mattarella, pericolo intromissioni esterne nei Balcani è alto

"L'ingresso dell'intera regione dei Balcani nell'Ue richiede serenità. Da 25 anni Kfor è impegnata con dedizione in questa missione la seguo con attenzione e vedo il clima a volte volutamente acceso in sede locale che rende in maniera artificiosa difficile il dialogo tra Belgrado e Pristina. Fondamentale la vostra missione di tenerlo vivo". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando con la missione italiana di comando di Kfor nel Kosovo, durante la cerimonia di auguri ai contingenti italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

"Il pericolo di intromissioni dall'esterno dei Balcani è molto alto. E' evidente e facile - aggiunge il Capo dello Stato - da contrapporre l'esito di successo della missione. In questi anni senza Kfor ci sarebbero state esplosioni di violenza che avrebbero devastato il paese".



