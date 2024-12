Mattarella, dalla Vespucci messaggio di prestigio e fascino

"Per me è un gran piacere, anche se in maniera virtuale, sentirmi ancora una volta a bordo della Vespucci. Vi ringrazio per quanto state facendo, dimostrando al Mondo la qualità professionale della nostra Marina". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di auguri ai contingenti italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali in collegamento con il veliero della Marina Militare.

"Il giro del Mondo che sta per concludersi è stato entusiasmante certamente per gli allievi, per l'equipaggio. Lo è stato per i Paesi toccati dall'arrivo della Vespucci, per l'Italia, per i nostri concittadini seguendo l'itinerario.

Ovunque è stato recato un messaggio di grande prestigio e fascino per l'Italia", ha concluso il Capo dello Stato.



