Lucaselli (FdI), Mattarella punto di riferimento per tutti

"In riferimento alle dichiarazioni rilasciate oggi in una trasmissione tengo a precisare che ho sempre considerato e considero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella un punto di riferimento per tutte le forze politiche e per gli italiani. Lontano da me il pensiero, dunque, di ascriverlo al ruolo di opposizione del governo. Mi dispiace che le parole usate durante la diretta abbiamo indotto ad attribuirmi un pensiero che non ho e siano state strumentalizzate facendo torto al ruolo di arbitro e di custode della Costituzione che il presidente Mattarella si è dato dall'inizio del suo mandato".

Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.



