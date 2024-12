Commissione Ue lancia a gennaio dialogo strategico su auto

Il Dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa sarà lanciato ufficialmente a gennaio. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. L'obiettivo è proporre e attuare rapidamente le misure di cui il settore ha urgente bisogno.

"L'industria automobilistica è un orgoglio europeo ed è fondamentale per la prosperità dell'Europa" "Dobbiamo sostenere questa industria nella profonda e dirompente transizione che ci attende. E dobbiamo garantire che il futuro delle automobili resti saldamente radicato in Europa", afferma la presidente dell'esecutivo comunitario Ursula von der Leyen.



