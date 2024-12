Bce, in Italia uso contante sopra media eurozona ma cala

L'uso del contante in Italia è ancora sopra la media europea e rapppresenta il 62% dei pagamenti rispetto al 52% della media dell'eurozona ma ha subito comunque un calo del 9% a favore di quelli digitali. E'quanto emerge dal rapporto della Bce sui pagamenti. La quota non tiene conto già dei pagamenti completamente online che hanno oltretutto aumentato la loro percentuale al 24% ma comprende i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi come ristoranti, supermercati, cinema o uffici pubblici e altro.



