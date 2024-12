Bank of England lascia invariati i tassi in Gb al 4,75%

La Bank of England (BoE) ha annunciato - nel rispetto delle attese - la decisione di lasciare invariati i tassi d'interessi britannici al 4,75%, dopo il taglio di un quarto di punto del mese scorso. Il ritorno alla cautela, sancito dal voto del Monetary Policy Committee presieduto dal governatore Andrew Bailey, si discosta dagli ultimi tagli di Fed e Bce e arriva - in sintonia con l'indicazione odierna della BoJ in Giappone - sulla scia del dato mensile ufficiale di ieri sull'inflazione di novembre nel Regno Unito, rimbalzata al 2,6%: al picco da 8 mesi, oltre che al di sopra del target annuo del 2%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA