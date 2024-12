Ok finale al rinvio delle legge Ue contro la deforestazione

Dopo il via libera di ieri da parte dell'Eurocamera, i Paesi Ue hanno adottato in via definitiva il rinvio di un anno del regolamento contro la deforestazione importata. La legge entrerà in vigore dunque il 30 dicembre 2025 per le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per le Pmi, invece che rispettivamente dicembre 2024 e giugno 2025.

Le norme rafforzano i controlli dell'Ue sugli operatori o commercianti che devono poter dimostrare che alcuni prodotti immessi sul mercato Ue - tra cui caffè, cacao e olio di palma - non arrivano da terreni recentemente disboscati né hanno contribuito in qualche modo al degrado forestale. Il rinvio è stato proposto dalla Commissione europea a ottobre per dare più tempo ai Paesi terzi, agli Stati membri e agli operatori per adeguarsi alle norme. Il regolamento sarà ora firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Ue, in modo da poter entrare in vigore entro la fine dell'anno.



