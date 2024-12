Nell'Aula di Palazzo Madama riceve ilvia libera definitivo con 85 sì, 56 no e 2 astenuti il disegno di legge di conversione del decreto che contiene misure in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Pnrr. Il provvedimento, che era già stato approvato alla Camera lo scorso 11 dicembre, diventa così definitivo.



