Bonus casa resta al 50%, ma c'è la stretta sulle caldaie

Il bonus per ristrutturare casa e l'ecobonus per la riqualificazione energetica restano al 50% per il 2025 per le prime case, e al 36% per le seconde, come previsto dalla manovra, ma con una stretta sulle caldaie alimentate a combustibili fossili che non potranno essere più portate in detrazione. Il testo approvato dalla commissione Bilancio ha accolto infatti un emendamento di Forza Italia (Pella, Cannizzaro), che chiedeva di escludere le caldaie a gas dalle agevolazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA