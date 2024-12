Sul Vespucci l'esclusiva presentazione del PhotoANSA

(dell'inviato Domenico Palesse) Dopo Roma e Milano, il PhotoANSA 2024 sbarca - è proprio il caso di dirlo - sull'Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare, in sosta a Doha per la 30/ma tappa del suo tour mondiale, ha fatto da cornice all'esclusiva presentazione del volume, alla quale ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi. Sullo sfondo dello skyline della capitale qatarina sono state proiettate le immagini che compongono il libro fotografico dell'agenzia, che si chiude proprio con le foto del veliero "più bello del mondo".

"Siamo orgogliosi e sorpresi di far parte di questo volume - sono state le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. E' un onore far parte della storia dell'Agenzia".

Dalle elezioni americane alle Olimpiadi, passando per le crisi internazionali e i 70 anni della tv, il libro ripercorre gli ultimi 12 mesi dando anche spazio alle immagini-simbolo degli ultimi 20 anni, tanti quante le edizioni del volume. "ANSA è uno strumento di lavoro quotidiano ma rappresenta anche una grande storia di tradizione attraverso l'autorevolezza, l'indipendenza e l'accuratezza dell'informazione - ha detto l'ambasciatore Toschi -. L'agenzia è sinonimo di informazione accurata, pertinente e tempestiva". "Far parte di PhotoANSA ci inorgoglisce - ha sottolineato l'Ad di Difesa Servizi, Luca Andreoli - perché significa che evidentemente questo tour mondiale dell'Amerigo Vespucci è diventato un fatto importante italiano. Certifica che stiamo facendo insieme qualcosa di speciale".

"Noi facciamo un mestiere immateriale, le notizie sono un prodotto intellettuale che non ha una fisicità - ha concluso l'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri -. La possibilità di racchiudere in un oggetto fisico quello che è successo nel corso dell'anno è un momento per noi molto significativo. Sfogliando il libro rivedremo un anno complicato ma costellato anche da momenti molto belli, come i successi alle Olimpiadi o l'impresa di Jannik Sinner numero uno al mondo". Le note del concerto lirico al Villaggio Italia hanno accompagnato la conclusione dell'evento, con la consegna dei libri agli ospiti del Vespucci e un arrivederci alla prossima tappa con la promessa di accompagnare il veliero anche a Gedda, per celebrare gli 80 anni della prima agenzia di stampa d'Italia.



