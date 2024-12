Meloni, dal governo nessun appoggio al regime di Assad

"Qualcosa vuol dire se in una nota a firma di uno dei leader della rivolta contro il presidente Assad l'Italia è il solo Stato occidentale espressamente menzionato positivamente, unitamente ad alcuni Paesi del Golfo, per la ripresa dell'attività diplomatica a Damasco. In teoria dovrebbe confermare che non c'è stato da parte dei nostri servizi di intelligence, né da parte del governo, tramite i servizi di intelligence, nessun appoggio al precedente regime siriano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.



