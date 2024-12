Hamas, 'i colloqui sulla tregua sono seri e positivi'

Hamas ha dichiarato che i colloqui sulla tregua che sono in corso a Doha, in Qatar, sono "seri e positivi".

La dichiarazione arriva un giorno dopo che una delegazione israeliana è arrivata a Doha per incontrare i mediatori. "Hamas afferma che, alla luce delle discussioni serie e positive che si stanno svolgendo oggi a Doha sotto gli auspici dei nostri fratelli qatarioti ed egiziani, è possibile raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri (ostaggi detenuti a Gaza e detenuti palestinesi da Israele, ndr) se l'occupazione smette di imporre nuove condizioni", ha dichiarato Hamas in un comunicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA